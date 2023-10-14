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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية، في إطار جولة عربية لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الذي اندلع منذ أسبوع، بينما يترقب العالم انتهاء مهلة 24 ساعة منحها الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة غزة لمغادرتها والتوجه جنوبا.

وصباح الجمعة، دعا الجيش الإسرائيلي الذي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم لحركة حماس قبل سبعة أيام، سكان مدينة غزة - البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة وهي جزء من قطاع غزة - إلى مغادرتها والتوجه جنوبا خلال 24 ساعة، في إشارة إلى احتمال وقوع اجتياح بري، بحسب وسائل إعلام.

وفي بيان صباح السبت، جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي، مطالبته لسكان مدينة غزة بمغادرتها إلى الجنوب، قائلا إن الجيش سيسمح لهم بالتحرك في الوقت بين الساعة 10:00- 16:00 بالتوقيت المحلي.

فيما استأنفت كتائب القسام - وهي جناح مسلح تابع لحركة حماس- إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، وفق وسائل إعلام السبت.

وقطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع، يحيطه البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

وفي بيان مساء الجمعة، رفضت السعودية بشكل قاطع ما وصفته بـ "دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة"، فيما يبدو موقف قوي لدعم القضية الفلسطينية التي وضعتها المملكة كنقطة محورية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وزار بلينكن إسرائيل للتأكيد على دعم واشنطن لتل أبيب، ثم زار الأردن وقطر والبحرين، ومن المقرر أن يزور والإمارات، ومصر التي لديها حدود مع قطاع غزة فيما يتم التشاور من أجل إدخال مساعدات للفلسطينيين من معبر رفح.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مطالبات بوقف لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. واقترحت روسيا مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية، وفق وسائل إعلام.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلف الصراع الذي بدأ السبت الماضي 1900 قتيل ونحو 7696 جريح.

وحسبما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، داهم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة وانتشل جثث إسرائيليين، مؤكدة على أن القوات البرية دخلت قطاع غزة ودمرت خلايا "إرهابية" وبنية تحتية. وتصف إسرائيل حركة حماس بـ "الإرهابيين"، فيما أعلن ادرعي تصفية مراد أبو مراد المسؤول في القوة الجوية لحماس.

وأعلن اردعي صباح السبت "تصفية خلية مخربين حاولت التسلل الى داخل الأراضي الإسرائيلية من لبنان"، فيما كانت إسرائيل استهدفت مساء الجمعة جنوب لبنان ما تسبب في مقتل صحفي رويترز وإصابة صحفيين آخرين.

ونقلت وسائل إعلام، تصريحات لرئيس وزراء تايلاند أن 24 تايلندي قتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، إضافة لـ 16 شخص محتجزين لدى حماس.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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