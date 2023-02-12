* تم نشر القصة يوم 12 فبراير وتحديث موقعها على زاوية يوم 13 فبراير

قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا لم يجلب مآس هائلة على الناس فحسب بل ترك "أثر ملحوظ جدا على الاقتصاد التركي"، وفقا لتصريحات نقلتها عنها وكالة رويترز.

إلا أن محمود محيي الدين وهو مدير تنفيذي في الصندوق استبعد أن يكون الأثر على إجمالي الناتج المحلي التركي أكبر مما شهدته البلاد جراء زلزال العام 1999، بحسب رويترز التي نقلت كلمة غورغييفا وتصريحات محيي الدين خلال منتدى المالية العامة في دبي.

وأدى زلزال ضرب مدينة إزميت جنوب شرق اسطنبول في العام 1999 إلى وفاة أكثر من 17 ألف شخص، بحسب رويترز.

يعاني الاقتصاد التركي من أزمة اقتصادية، دفعت الليرة التركية لانخفاض واسع أمام الدولار خلال العام الماضي، وزاد من حدتها السياسة الاقتصادية التي أتبعها المركزي التركي بتوصية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخفض الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم وتواصل العملة انهيارها.

أمير قطر يسافر إلى تركيا ويُغرد

وسافر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني صباح يوم الأحد إلى تركيا، في زيارة عمل سيلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية يوم الأحد.

ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل ولكنها أضافت أن أمير قطر اصطحب معه وفد رسمي.

وأظهرت وكالة الأناضول الرسمية التركية استقبال أردوغان لأمير قطر.

وفي تغريدة أرفق معها صورة جمعته بأردوغان، قال أمير قطر "نؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة".

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

عدد الضحايا

تستمر جهود إنقاذ الناجين، بعد قرابة أسبوع على الزلزال المدمر الذي وصفه أردوغان بأكبر كارثة أصابت بلاده منذ العام 1939.

ونشرت وكالة الأناضول الرسمية التركية في حسابها على تويتر صور لإنقاذ أشخاص بعد مضي أكثر من 140 ساعة تحت الأنقاض في هطاي، إحدى الولايات التي ضربها الزلزال.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية يوم الأحد عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 29،605 شخص في تركيا، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول.

وفي سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو مؤسسة حقوقية معارضة أن عدد الوفيات في سوريا تجاوز 5200 وتوقع أن ترتفع إلى 7 آلاف.

ونقلت فرانس 24 تصريحات أدلى بها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، لـ سكاي نيوز أوضح فيها أن حصيلة وفيات الزلزال والتي تخطت حينها 28 ألف "ستتضاعف أو أكثر".

ووصل تيدروس غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى مدينة حلب محملا بالمستلزمات الصحية، بحسب ما كتب على حسابه في تويتر السبت وقال: "قلبي مفطور لرؤية الأوضاع التي يواجهها الناجون- صقيع الجو ومحدودية الوصول إلى المأوى والطعام والمياه والدفء والرعاية الطبية".

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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