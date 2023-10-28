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بعد ليلة شهدت توسع إسرائيل في عمليتها العسكرية البرية على قطاع غزة في ظل انقطاع للاتصالات والإنترنت عن القطاع، تعهدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدام كل قوتها أمام الهجمات الإسرائيلية.

وقالت حماس، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليغرام، إن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس- وكل قوى المقاومة الفلسطينية "بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات".

وأضافت أن "تعمّد الاحتلال تكثيف آلة حربه العدوانية…بعد قطع الاتصالات والإنترنت، وقبلها الكهرباء والماء والغذاء والدواء والوقود، في ظل دعم واشنطن وبعض العواصم الغربية، هو جريمة حرب متكاملة الأركان".

وبحسب وكالة رويترز، فقد استمر انقطاع الإنترنت والاتصالات لأكثر من عشر ساعات حتى وقت مبكر يوم السبت.

وذكرت حماس، في بيانها، أن مقاتليها ومقاتلي كتائب القسام "يتصدون بكل قوة" لمحاولات الجيش الإسرائيلي اقتحام قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) صباح السبت، إن نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية أغارت "الليلة الماضية على نحو 150 هدف تحت الأرض في شمال قطاع غزة حيث تمكنت الطائرات خلال الغارات من تصفية مخربين من حماس وتدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض بالإضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى تحت الأرض".

وقال أدرعي، في منشور آخر عبر إكس، إن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من "تصفية" رئيس منظومة جوية تابعة لحماس يدعى عصام أبو ركبة، مضيفا أنه كان مسؤول عن إدارة منظومات الطائرات المسيرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة للحركة.

العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة -التي تحمل اسم "السيوف الحديدية"- تأتي كرد لتل أبيب على هجوم مسلح مفاجئ شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى".

واستمرت صباح السبت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، وفق قناة العربية السعودية.

ووفق آخر إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، فقد قُتل أكثر من 7,415 فلسطيني (في قطاع غزة والضفة الغربية) منذ بدء هذه الجولة من الصراع، غالبيتهم في غزة، وأصيب أكثر من 20 ألف.

واحتلت إسرائيل في حرب 1967 القدس الشرقية والضفة الغربية، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون منذ عقود لإقامة دولتهم المستقلة عليها، وإلى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام منذ إطلاق عملية السلام. وتدعم دول عدة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في قطاع غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين بدون عوائق.

وحاز مشروع القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية ودول أخرى، على تأييد 120 من الدول الأعضاء، وعارضه 14 عضو، فيما امتنع 45 عن التصويت، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة عبر فيسبوك، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال "نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".

التطورات في جنوب لبنان

تواصلت يوم السبت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران- والجيش الإسرائيلي، والتي جاءت في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي، عبر منصة إكس صباح السبت، إن طائرة حربية إسرائيلية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردا على اإطلاق قذائف صاروخية الجمعة "من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، السبت، أن إسرائيل استمرت طيلة الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح بإطلاق "القذائف الحارقة لإشعال النار" بالمناطق المتاخمة للحدود في جنوب لبنان.

وجددت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، توصيتها للرعايا الأمريكيين في لبنان بمغادرة البلاد على الفور، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب "الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به"، وفق بيان لها على فيسبوك.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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