عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر صحفي من إسرائيل خلال زيارة للشرق الأوسط تتضمن أيضا فلسطين والسعودية والتالي أهم ما جاء في حديث الرئيس.

قال بايدن إنه سيحمل في زيارته للسعودية - المقرر لها يومي الجمعة والسبت - رسالة سلام وفرص غير مسبوقة لمنطقة الشرق الأوسط.

"عندما أقابل القادة السعوديين غدا، سأحمل رسالة سلام وفرص غير مسبوقة يمكن أن تأتي بها منطقة أكثر استقرارا و اندماجا للمنطقة والعالم".

وأكد بايدن التزام بلاده بدعم أمن إسرائيل ودعا كذلك لحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

"سنستمر بالبناء على المعاهدات الإبراهيمية والتي أدعمها بشدة لأنها تعمق إدماج إسرائيل في المنطقة وتعزز العلاقات في الأعمال، التعاون والسياحة.. إدماج إسرائيل في المنطقة وإرساء السلام بين إسرائيل وجيرانها أهداف مهمة ".

أبرمت إسرائيل اتفاقات تطبيع - عرفت بالمعاهدات الإبراهيمية - للعلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في العامين الماضيين.

"نسعى للعمل على حل سلام دائم بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني. لابد أن تبقى إسرائيل كدولة مستقلة، ديمقراطية يهودية لضمان أمن اليهود في إسرائيل والعالم وأنا أؤمن بذلك. وأفضل سبيل لذلك هو حل الدولتين".

وعن إيران قال:

"ناقشنا أيضا اليوم التزام أمريكا بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذه النقطة أمنية محورية لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم كله. ولا زلت أؤمن أن الدبلوماسية أفضل طريق للوصول لهذا ".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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