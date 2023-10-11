دخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يومه الخامس الأربعاء، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بعد إطلاق حركة حماس مطلع الأسبوع عملية مفاجئة ضد إسرائيل.

وشن مقاتلو كتائب عز الدين القسام - وهي جناح مسلح تابع لحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007- السبت عملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة باسم "السيوف الحديدية" وصعدها لغارات جوية مكثفة بعشرات الطائرات الحربية.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للعالم العربي افيخاي أدرعي، صباح الأربعاء، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن عشرات الطائرات الحربية أغارت خلال ساعات الصباح الباكر على أكثر من 80 هدف في منطقة بيت حانون، وفرعي بنك تستخدمهما حماس لتمويل أنشطتها، ونفق ومقري قيادة للحركة وكذلك منظومة الرصد المتقدمة التي قامت حماس بتطويرها.

القتلى في الجانبين

وفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل، أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، وما يقرب من 3000 جريح، كما تم أسر 150 شخص.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس الأربعاء على منصة اكس (تويتر سابقا) إن هذه "الحصيلة ليست نهائية"، وأن حماس تحتجز الكثير من الرهائن منهم مزدوجي الجنسية من دول بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وأوكرانيا والأرجنتين وغيرها مؤكدا "نحن ملتزمين بإعادتهم".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت في الساعات الأولى من الأربعاء، إن عدد القتلى تخطى 900 فلسطيني فيما بلغ عدد المصابين 4500.

وتشير تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" إلى أن أكثر من 187.5 ألف شخص قد نزحوا داخل غزة جراء القصف، فيما يحتمي أكثر من 137 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة تابعة للوكالة في غزة.

أجانب

ونقلت وكالة رويترز الأربعاء عن وزارة الخارجية التايلاندية قولها إن 20 من مواطنيها قتلوا جراء الأحداث، وأصيب 13 آخرين فيما تم احتجاز 14 رهينة خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن تجتمع الجامعة العربية الأربعاء، في جلسة استثنائية تمت الدعوة إليها لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا