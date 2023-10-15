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تتواصل تداعيات القتال الدائر والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين، مع دخول الصراع يومه التاسع، والذي بدأ بعملية "طوفان الأقصى" المسلحة المفاجئة التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ضد إسرائيل وردت تل أبيب بعملية مضادة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد، إن 2,384 فلسطيني قُتلوا وأصيب 10,242 في غزة والضفة الغربية من جراء الغارات الإسرائيلية والاشتباكات الجارية.

والأحد، جدد الجيش الإسرائيلي مطالبته لسكان غزة وشمال القطاع بالمغادرة والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي غزة حرصا على سلامتهم، وقال إنه سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 13:00 ظهرا بالتوقيت المحلي، وفق ما نشره أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وفي ظل توقعات متزايدة بغزو وشيك من قبل الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، ومع حديث الجيش، السبت وفق وكالة رويترز، عن أن قواته تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات الهجومية، نقلت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية عن ثلاثة ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي قولهم إن الغزو -الذي كان مقررا له في البداية نهاية الأسبوع- تأجل جزئيا بسبب الأحوال الجوية.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الذي زار السعودية السبت، إنه اجتمع في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن الاجتماع كان "مثمر للغاية"، وفق رد بلينكن على سؤال لمراسل وكالة رويترز.

وكانت وسائل إعلام دولية نقلت سابقا عن مصادر مطلعة أن المملكة قررت تعليق محادثات لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل على خلفية الغارات على قطاع غزة، وإنها أبلغت مسؤولين أمريكيين بذلك، إذ تتوسط الولايات المتحدة في تلك المحادثات.

تصاعد للتوتر على حدود لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي، عبر منصة إكس الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ قصف منطقة داخل لبنان -الذي يشترك في الحدود مع إسرائيل- أُطلقت منها قذيفة نحو بلدة شتولا الواقعة بشمال إسرائيل.

ونقلت صحيفتان إسرائيليتان عن مصادر طبية أن القذيفة التي أُطلقت من لبنان تسببت في مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي وسع رقعة قصفه للمناطق الحدودية.

وفي أعقاب انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، تبادلت جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران- وإسرائيل إطلاق القذائف. وإيران هي عدو إسرائيل اللدود.

وبعد القذيفة التي أُطلقت من لبنان، قرر الجيش الإسرائيلي عزل منطقة تصل إلى أربعة كيلومتر من الحدود الشمالية مع لبنان، وطلب من المواطنين عدم التواجد بها، وفق ما نقلته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن بيان لمتحدث باسم الجيش.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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