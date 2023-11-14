قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحسب بيان مقتضب منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وقالت المحكمة إن القرار جاء بناء على دعوى قضائية نظرتها، مضيفة أنه "قرار بات وملزم لكافة السلطات".

وكانت هذه فترة الولاية الثانية للحلبوسي في منصب رئيس البرلمان، بعدما كان تولى المنصب سابقا في عام 2018، وفق وكالة رويترز.

كما قررت المحكمة، بحسب بيانها الثلاثاء، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي.

ووفق قناة العربية السعودية، فإن قرارات المحكمة متعلقة بدعوى أقامها الدليمي ضد الحلبوسي بعدما قام الأخير في وقت سابق من العام الجاري بفصل الدليمي من عضوية البرلمان.

واتهم الدليمي في دعواه الحلبوسي بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان"، بحسب العربية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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