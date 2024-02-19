قالت سفارة اليمن لدى مصر، في بيان يوم الاثنين، إن واقعة قتل لواء بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بالقاهرة كانت جنائية وبغرض السرقة.

وكانت السفارة أعلنت يوم الأحد أن اللواء حسن بن جلال العبيدي ويشغل منصب مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية بالحكومة الشرعية -ومقرها في عدن- عُثر عليه مقتول داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت السفارة، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، وقالت إن هناك تعاون وثيق بين مختلف الأجهزة في البلدين.

يأتي هذا فيما كانت وزارة الداخلية المصرية قالت، في بيان في وقت سابق الاثنين، إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص سرقوا وقتلوا شخص يمني -وهو اللواء- داخل شقته بعد استغلال صلة بعضهم به، حيث قاموا بـ"الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته".

وأضافت أن المضبوطين الأربعة -وهم رجلان وسيدتان- اعترفوا بالواقعة وباستيلائهم على مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكن القتيل.

وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن النيابة العامة تولت التحقيقات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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