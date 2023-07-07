فتحت الحكومة العراقية تحقيق في اختفاء المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في بغداد خلال مارس الماضي، وفق ما أوردته وكالة رويترز الجمعة عن متحدث باسم الحكومة العراقية، بعد اتهام إسرائيل جماعة شيعية في العراق باحتجازها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الأربعاء عن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تسوركوف فُقدت بعد ذهابها إلى العراق لأغراض بحثية موفدة من جامعة برينستون الأمريكية.

واتهم مكتب نتنياهو كتائب حزب الله الشيعية العراقية المدعومة من إيران، وهي كيان منفصل عن "حزب الله "اللبناني باحتجازها في العراق الذي اعتبرته "مسؤولا عن مصيرها وسلامتها"، وفق البيان.

وتسوركوف، هي طالبة دكتوراه في جامعة برينستون وهي محللة إسرائيلية في شؤون الشرق الأوسط وتحمل أيضا الجنسية الروسية، وكانت تجري بحث حول الفصائل المدعومة من إيران في بغداد عندما تم اختطافها، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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