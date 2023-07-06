

شن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس ضربات صاروخية على منطقة جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة باتجاه إسرائيل من لبنان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عبر تويتر، الخميس، إن قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية، و"ردا على ذلك يقوم جيش الدفاع حاليا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".

ومؤخرا قصفت إسرائيل مناطق في لبنان عدة مرات، وتقول كل مرة إن ذلك رد على إطلاق صواريخ باتجاهها قادمة من لبنان.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، تعرضت بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا جنوب البلاد، لقصف مدفعي إسرائيلي "بأكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من قيام إسرائيل بأحد أكبر عملية العسكرية لها منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة وكانت في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، حيث أغارت على عدة مواقع قالت إنها تابعة لحركة حماس، قتل فيها ما لا يقل عن 12 فلسطيني وأصيب نحو 100 آخرين، فيما قتل جندي إسرائيلي، وفق ما نقلته رويترز الأربعاء.

وواجهت إسرائيل إدانات عربية وعالمية بسبب عملية جنين من بينها لبنان، حيث قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان الاثنين، إن العدوان يستهدف جميع السكان دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين ويُستخدم فيه القصف بالطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة.

ولا تزال أحداث جنين مستمرة، حيث كتب ادرعي عبر تويتر الخميس، إنه تم رصد أسلحة استخدمها من وصفهم بـ "المخربون ضد قواتنا وضد السكان الفلسطينين لتفرض واقع مؤلم وخطير عليهم".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا