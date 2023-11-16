قصف الجيش الإسرائيلي خلال الليل منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الخميس.

وأوردت قناة الجزيرة القطرية أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت للمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه الغارات متواصلة لليوم الـ 41 من الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويقيم هنية بين قطر وتركيا، بحسب فرانس 24.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي تم استخدام المنزل "كبنية تحتية للإرهاب، ومن بين أمور أخرى، كمكان اجتماع لكبار المسؤولين في المنظمة".

وقال عدنان البرش، رئيس قسم جراحة العظام في مجمع الشفاء إن الجرافات اقتحمت المستشفى من المدخل الجنوبي وقامت بتجريف الساحة الخلفية، بحسب ما جاء في شريط إخباري عاجل على قناة الجزيرة. يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام القوات الإسرائيلية ومحاصرته بالدبابات.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصار شديد على مجمع الشفاء على مدى ستة أيام، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بالخروج منه أو الدخول إليه.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة حماس هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت فيما بعد لمواجهات برية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الخميس أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات فجر الخميس، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية محيط محطة للبترول تضم عشرات النازحين، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، وفق (وفا).

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي وبدء الحرب على قطاع غزة، قُتل 11,320 فلسطيني، فيما تخطى عدد المصابين الـ 29 ألف، وفق ما نقلته وكالة وفا عن وزارة الصحة يوم الأربعاء فيما بلغ عدد القتلى الإسرائيليين نحو 1200 شخص.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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