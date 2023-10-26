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تتواصل المساعي والدعوات الدولية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مع دخول الجولة الحالية من الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل يومها العشرين، واستمرار سقوط مزيد من القتلى من الفلسطينيين.

وشهد يوم الخميس عدة تطورات على الساحة الميدانية ودوليا، كان من أبرزها تشكيك إسرائيل في العدد المُعلن من قبل حركة حماس للقتلى الفلسطينيين في غزة لترد وزارة الصحة بالقطاع على تلك الشكوك، مع صدور بيان عربي مشترك يحمل إدانة للحصار على غزة ويطالب بإيصال المساعدات، في حين كانت هناك توترات أمريكية إيرانية على خلفية الصراع الدائر.

عملية برية ليلية

صباح الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية برية داخل شمال غزة مساء يوم الأربعاء، استعدادا "لمراحل القتال المقبلة" من معركته للقضاء على حركة حماس، تضمنت استهداف الدبابات وقوات المشاة مواقع مسلحين. وأرفق الجيش فيديو عبر حسابه في إكس (تويتر سابقا) أظهر فيه دخول الدبابات والعمليات التي قام بها قبل انسحاب الجنود وعودتهم إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي حين أوردت وكالة رويترز، الخميس، نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التوغل كان كبير نسبيا في داخل القطاع، نقلت قناة العربية السعودية عن مدير مكتبها في فلسطين أن "التوغل كان محدود لا يدلل كثيرا على الأمور المقبلة".

واستمر التوغل خلال الليل لساعات من دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، بحسب قناة العربية نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

جاءت العملية بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أعلن فيها عن استعداد إسرائيل لعملية برية في القطاع، وأن توقيت العملية تم تحديده، لكنه لم يعط مزيد من التفاصيل عن العملية أو توقيتها، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعدما كانت وسائل إعلام نقلت سابقا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحت إسرائيل بتأجيل العملية البرية.

التطورات في غزة

استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة الخميس لليوم العشرين على التوالي كردة فعل إسرائيلية على هجوم شنته كتائب عز الدين القسام وهو الجناح العسكري لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وتشن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس هجمات على إسرائيل بين الفينة والأخرى برشقات صاروخية، بحسب وسائل إعلام.

وارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 7028، وأصيب أكثر من 17 ألف، وفق إحصائية لوزارة الصحة في غزة الخميس أوردتها رويترز.

وأدى قصف إسرائيلي ليلة الأربعاء استهدف منزل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مقتل 18 شخص وإصابة العشرات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس.

وقُتل 1400 إسرائيلي على الأقل منذ الهجوم الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري.

وبثت قناة العربية السعودية لقطات مباشرة لقصف إسرائيلي عنيف في محيط مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب غزة ولقطات عن نقل سيارات الإسعاف لمصابين بعد القصف.

تشكيك إسرائيلي ورد فلسطيني حول أعداد القتلى

شككت إسرائيل، يوم الخميس، في الأعداد التي تعلنها حركة حماس للقتلى من الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يلقون حتفهم من جراء الغارات الإسرائيلية، في حين قالت وزارة الصحة في القطاع إن لديها وثيقة تضم أسماء آلاف الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم.

وفي حديث إلى قناة العربية مساء الخميس، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حماس تنشر أرقام زائفة عن أعداد القتلى في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه الحركة منذ عام 2007.

لكن بعد تلك التصريحات بوقت قصير، أوردت وكالة رويترز أن وزارة الصحة في غزة أصدرت وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق الخميس، قالت الولايات المتحدة إنها تعلم أن عدد كبير من الأشخاص قُتلوا في غزة، لكن ليس لديها تأكيد من جهة مستقلة بالأرقام، مضيفة في الوقت نفسه أنها لا تثق في الأرقام التي تعلنها حماس، بحسب ما نقلته رويترز عن وزارة الخارجية الأمريكية.

إدانة ومطالب عربية

أدانت مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت والمغرب، في بيان مشترك يوم الخميس، استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي من قبل أي طرف بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

وأدانت تلك الدول أيضا التهجير القسري الفردي أو الجماعي وسياسة العقاب الجماعي، مؤكدة على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وفق البيان المنشور على صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك.

وشددت على أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنوات.

يأتي هذا فيما تدعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وطالب البيان المشترك مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. وسبق وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروعات قرارات تتعلق بالصراع الحالي.

وقالت الدول، في البيان المشترك، إن التقاعس عن توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني "يُعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".

وطالبت الدول بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عوائق.

حرب مختلفة، مدفوعة بالانتقام

عقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مؤتمر صحفي يوم الخميس تحدث فيه باللغة الإنجليزية وترجمت تصريحاته قناة العربية: "هذه المرة الحرب التي تشنها إسرائيل مختلفة، هذه المرة، الحرب هي حرب انتقام وهذه الحرب ليس لها هدف حقيقي بدلا من الدمار الكامل لكل ركن ومكان حي في غزة هذا هو هدف إسرائيل الحقيقي الدمار الكامل وقتل أكبر عدد ممكن ونقل الباقين خارج غزة".

وفي إشارة منه إلى اختلال في توازن القوى بين الطرفين المتناحرين، تساءل المالكي "ما الذي نطالب به؟ نحن نطالب بإنهاء هذا الاعتداء وإنهاء هذه الحرب . هذه ليست حربا. الحرب تندلع بين جيشين ولكن هذه حرب من جانب واحد هي حرب بالطائرات والمدفعية والدبابات التي تطلق قنابلها الكبيرة ضد غزة... هذه حرب مدفوعة بالانتقام".

والمالكي في زيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في مزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية منذ 2014، بحسب رويترز.

اجتياح بري

قال إيان بريمير وهو رئيس يوريزيا غروب الاستشارية على حسابه في إكس، إنه يعتقد بأن الاجتياح البري لغزة أمر وشيك على الرغم من جهود دولية لتأخير ذلك لدواعي إنسانية ويخشى بأن يكون ذلك خطأ رهيب ترتكبه إسرائيل.

وتسعى إسرائيل من الاجتياح البري أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجومها ووصل عددهم 224 وقد يرتفع هذا العدد أكثر، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويوم الأربعاء، حذر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، من أن أي اجتياح بري لغزة سيعقد جهود إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، حسب وسائل إعلام. وتتوسط قطر في محادثات بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح أولئك الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال يوم الأربعاء إن الهدف المعلن -للعملية العسكرية الإسرائيلية- هو تصفية حماس والفصائل الموجودة في القطاع وهذا أمر يتطلب سنوات طويلة جدا، مضيفا أنه لأجل ذلك "تحدثنا على أهمية أن أحنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع".

دعوات إلى هدنة إنسانية

قال الكرملين يوم الخميس إنه ينبغي مواصلة الجهود للموافقة على تبني قرار متوازن في الأمم المتحدة بشأن النزاع، بعد يوم على فشل مشروعين، أحدهما أمريكي والآخر روسي، في الحصول على عدد الأصوات الكافي لتمريرهما بمجلس الأمن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت لاحق الخميس في إفادة بحسب رويترز، أن وفد من حركة حماس يزور موسكو حاليا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وانتقدت إسرائيل استضافة روسيا لوفد من حماس في موسكو، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب تعتبر دعوة كبار مسؤولي حماس إلى موسكو "خطوة بغيضة تعطي دعم للإرهاب وتضفي الشرعية على فظائع إرهابيي حماس"، بحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

وفي رد على سؤال عن زيارة وفد حماس لموسكو قال البيت الأبيض إن هذا ليس وقت دعم الحركة، وفق رويترز. وسبق وقال الرئيس الأمريكي إن حركة حماس لا تمثل غالبية الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بحسب ما نقلته رويترز، يوم الخميس، إنه يجب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة. وتأتي تصريحاته خلال زيارته إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.

وقال المالكي إن وقف إطلاق النار المؤقت هو اقتراح غير مقبول لأنه لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء، بحسب ما أوردته رويترز.

وطالب المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي بثته قناة العربية بـ "وقف إطلاق النار" الذي قال إنه "ضروري ومهم للغاية".

وتابع "في كافة الحروب وقف إطلاق النار هو أول خطوة يجب التفكير فيها وأول ما يطبق".

وعن الهدنة الإنسانية، تساءل المالكي "الآن يتحدثون عن مفهوم جديد وقف إنساني مؤقت ما معنى ذلك؟ هذا يعني بأنهم بإمكانهم إيقاف القصف لمدة نصف ساعة ثم تجديده مباشرة بعد ذلك أو وقف القصف هنا ولكن الاستمرار في مكان آخر وهذا غير مقبول، لأننا في الختام إذا أردنا أن ندخل المساعدات الإنسانية إلى غزة كيف سنفعل ذلك إذا ما كنا تحت قصف مستمر؟".

ودعت قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، انعقدت الخميس في بروكسل، إلى إقامة ممرات إنسانية والتوصل إلى هدنة من أجل إيصال المساعدات -التي يحتاجها سكان غزة بشدة- إلى القطاع، بحسب رويترز.

وجاء في الإعلان الصادر عن القمة أنه تم الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، وفق الوكالة.

قلق وتحذير أمريكي

يتنامى القلق الأمريكي من استمرار الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في العراق وسوريا، والتي تزامنت مع بدء جولة الصراع الحالية بين حماس وإسرائيل.

وفي ظل تلك التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن قوات أمريكية إضافية، قوامها يقارب 900 فرد، إما أُرسلت إلى الشرق الأوسط أو في الطريق إليه، لتعزيز تأمين القوات الأمريكية في المنطقة، بحسب وسائل إعلام دولية.

وفي وقت سابق الخميس، انتقد مسؤولون إيرانيون الدعم المطلق ماليا وعسكريا الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل أثناء الصراع القائم.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إن "مسؤولية الأحداث التي تجري اليوم في فلسطين تقع على عاتق الولايات المتحدة التي تحاول منذ سنوات تقديم الکیان الغاصب كأحد ملائكة الديمقراطية"، بحسب وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

فيما حذر الرئيس الأمريكي بايدن، في رسالة نُقلت إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، من استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، بحسب ما أوردته رويترز الخميس نقلا عن البيت الأبيض.

تنديد تركي جديد

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس تنديده بالغارات الإسرائيلية على غزة وانتقد دول الغرب بإعطاء دعم غير مشروط للهجمات الإسرائيلية بدلا من الدعوة إلى ضبط النفس، بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس.

وكان إردوغان قال يوم الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تدل على "إجرام وخلل عقلي لدى من ينفذونها ويدعمونها" واعتبر حماس حركة مقاومة وليست تنظيم إرهابي.

وقال إردوغان يوم الخميس إن دول الغرب لا تلتزم بالقانون الدولي لأن "الدماء التي تسفك هي دماء المسلمين"، بحسب رويترز.

وأضاف إردوغان بحسب رويترز أنه لا ينبغي على أحد أن يتوقع أن تبقى تركيا صامتة في وجه العنف في غزة.

لبنان

وعن تطورات الجنوب اللبناني، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية من دون تسجيل خسائر بشرية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة في بيان منفصل أن نيران اندلعت جراء القصف الإسرائيلي والتهمت مساحات واسعة من كروم البلدة وباتت تهدد المنازل في البلدة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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