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أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، في بيان صباح الأحد، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت عادت جزئيا للعمل في قطاع غزة المحاصر، في الوقت الذي تواصلت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، مع تنامي مخاوف من تدهور الوضع الإنساني في ظل بطء دخول المساعدات.

كان انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بدأ مساء يوم الجمعة واستمر السبت، وأدى لتوقف الاتصالات داخل غزة ومع الخارج، وتسبب في تقويض عمليات إغاثة ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأضافت وزارة الاتصالات أن عودة الاتصالات والإنترنت تأتي نتيجة جهود الوزارة والاتصالات مع المجموعة العربية ومصر والأردن وجامعة الدول العربية، إلى جانب اجتماعات مع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي دعا إلى ضرورة الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات.

يأتي هذا فيما تدخل حلقة الصراع الحالية بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل يوم الأحد يومها الـ 23، مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تحمل اسم "السيوف الحديدية"، وتأتي كرد لإسرائيل على هجوم مسلح مفاجئ شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى".

تطورات عسكرية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 450 هدف إرهابي لحماس في أرجاء قطاع غزة".

وأضاف أن "مقرات قيادة ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس" كانت من بين الأهداف.

وعلى صعيد العمليات البرية، قال أدرعي إنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مخربين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع".

وذكر أنه خلال الليل أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في شمال قطاع غزة، وأصيب جندي بجروح متوسطة خلال اشتباك في شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، صباح الأحد، إن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية التي توغلت في شمال غرب مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، حيث دخلوا في اشتباكات مسلحة معها.

وأضافت كتائب القسام، في بيان عبر قناة حماس على تطبيق تليغرام، أن مقاتليها "استهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص"، وقال: "وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات".

وأفاد مراسل قناة العربية الحدث السعودية، صباح الأحد، بأن ستة أطفال قُتلوا في قصف إسرائيلي على خان يونس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابه على إكس الأحد، إنه تلقى "تهديدات شديدة اللهجة" الأحد من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس التابع له كونه سيتم قصفه، مضيفا أن محيط المستشفى يشهد منذ ساعات الصباح "غارات متواصلة".

وبعد العمليات البرية الليلية للجيش الإسرائيلي الأيام الماضية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قرار إسرائيل الواضح بالقيام بتوغلات برية محدودة في قطاع غزة بدلا من غزو بري شامل يتوافق -مبدئيا على الأقل- مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي على نظرائه الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

وتحدثت إسرائيل الأيام الماضية عن استعدادها لاجتياح بري لقطاع غزة، لكن وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحت تل أبيب بتأجيل تلك العملية.

"علامة مقلقة"

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، في بيان يوم الأحد، إن آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مخازن ومراكز توزيع مساعدات تابعة لها في وسط وجنوب قطاع غزة، وأخذوا دقيق وأشياء أخرى أساسية.

واعتبرت الأونروا، في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، أن ما حدث هو "علامة مقلقة" على "بدء انهيار النظام المدني بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار مشدد على غزة".

وتعليقا على الاقتحامات، قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا، في مداخلة مع قناة الحدث السعودية الأحد، إن هناك أشخاص جوعى في غزة حتى داخل مراكز الإيواء وهناك طوابير طويلة أمام المخابز.

وأضاف أن المساعدات التي دخلت حتى الآن ما هي إلا "نقطة في بحر" الاحتياجات، وقال إن الدقيق والوقود ينفذان لدى الأونروا.

يأتي هذا فيما كانت مصر قالت، السبت، إن "العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات" الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفاصل بين مصر والقطاع.

ومساء السبت، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف "العدوان الوحشي" على الفلسطينيين و"مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت، مساء الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة في قطاع غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين.

التطورات في لبنان

تواصلت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران- والجيش الإسرائيلي، والتي جاءت في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مساء السبت، أن ضابط من القوة المؤقتة للأمم المتحدة "اليونيفيل"، أصيب نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

وأفاد مراسل قناة العربية بأن قصف إسرائيلي حدث صباح الأحد على مناطق في جنوب لبنان، مع تحليق للطيران الإسرائيلي.

للمزيد: الحرب على غزة... تواصل انقطاع الاتصالات وحماس تكشف "ثمن" الإفراج عن كل أسرى إسرائيل

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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