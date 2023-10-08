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بعد يوم دامٍ شهد سقوط مئات القتلى من الفلسطينيين والإسرائيليين إثر اجتياح أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مناطق في إسرائيل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن العمليات العسكرية في محيط غزة لا تزال مستمرة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة رويترز، أن العمليات العسكرية لا تزال قائمة في 8 مناطق ضد مسلحي الجماعة، وفق الوكالة.

وأطلق مسلحو كتائب عز الدين القسام - وهو جناح تابع لحركة حماس التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007 وتعادي إسرائيل وخاضت ضدها 4 حروب - صباح السبت عملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى" قتلوا فيها ما لا يقل عن 250 إسرائيلي وأسروا العشرات.

وردا على العملية، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية تحمل اسم "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، وشن غارات بعشرات الطائرات الحربية، ما تسبب، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية الأحد، في سقوط 256 قتيل و1800 جريح من الفلسطينيين.

وعلى جانب آخر ورغم التحذيرات الإسرائيلية بعدم استغلال "أعداء إسرائيل" للقتال الدائر، أُطلقت، في وقت مبكر من صباح الأحد، قذائف من لبنان على أراضٍ إسرائيلية، وتبنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران -عدوة إسرائيل- العملية، وفق وسائل إعلام دولية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) الأحد، إن "قوات المدفعية التابعة لجيش الدفاع تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه سُمِع منذ الصباح الباكر الأحد "أصوات انفجارات ضخمة في أنحاء قرى العرقوب وحاصبيا" في جنوب لبنان، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لتلك المناطق بعد إعلانه تعرض مواقع له في مزارع شبعا -التي تحتلها إسرائيل- للقصف "من الداخل اللبناني".

وتمثل أحداث السبت أحد أخطر التصعيدات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات، وهي ذروة العنف المتصاعد بين الجانبين منذ تولي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها في ديسمبر الماضي، وهي حكومة يمينية متشددة.

وأثار العنف الدائر بين الجانبين مخاوف دولية وإقليمية من صعوبة استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وإقامة دولة فلسطينية هو أمر تشترطه السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إذ تسعى تل أبيب لإقامة علاقات مع الرياض، بعدما كانت طبعت علاقاتها مع دول عربية خلال السنوات الماضية.

وأتت تطورات السبت غداة الاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر 1973 التي باغتت فيها مصر وسوريا إسرائيل وأفضت إلى اتفاقية كامب ديفيد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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