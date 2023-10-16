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استمر القصف الإسرائيلي على غزة لليوم العاشر على التوالي ونفت إسرائيل وحركة حماس أنباء عن هدنة مؤقتة في جنوب غزة تتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكان من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح يوم الاثنين، بموجب اتفاق بين إسرائيل وأمريكا ومصر، لإخراج الأجانب من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، بعد أن ازدادت الأزمة الإنسانية فيه سوءا.

ودخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منعطف جديد في 7 أكتوبر الجاري بعملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى" أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ضد إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية".

ونقلت قناة العربية السعودية عن مراسلها قوله بإنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 5 ساعات لإخراج الأجانب وإدخال المساعدات من رفح ابتداء من الساعة 9 بالتوقيت المحلي لمصر وإسرائيل.

ولكن بحسب ما صرح به مصدران أمنيان لموقع زاوية عربي، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين مصر وأمريكا وإسرائيل، وطلبت مصر أن يستمر وقف إطلاق النار لساعات أطول كي تتمكن الشاحنات بعددها الكبير من العبور، ولم تبد إسرائيل اعتراض بذلك.

ونقلت وسائل الإعلام بيان صدر عن مكتب نتنياهو جاء فيه بأنه "لا يوجد حاليا هدنة ولا (دخول) لمساعدات إنسانية إلى غزة مقابل إخراج الأجانب".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق عدم صحة ما تتداوله "بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر (إسرائيلية) وغربية حول هدنة لساعات أو فتح معبر رفح."

وقطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع، يحيطه البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح مع مصر منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

وأسفر النزاع عن مقتل 2,750 فلسطيني في غزة وإصابة نحو 10,950 في غزة والضفة الغربية. وقُتل نحو 1300 شخص في الهجوم على إسرائيل.

(إعداد: جيهان لغماري وأحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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