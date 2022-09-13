سيطرت إيران على حريق اندلع في حقل شاديغان النفطي يوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته رويترز عن تصريحات أدلى بها مسؤول في شركة نفط محلية للتلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال المسؤول -الذي تم تعريفه باسم ناصري- إن الحريق نتج عن أعمال تخريبية على يد عناصر مجهولة لافتا إلى أن " الوضع تحت السيطرة تماما ولا داعي للقلق".

ولم يذكر التلفزيون الإيراني تفاصيل حول إنتاج الحقل أو حجم الأضرار التي لحقت به.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسة

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا