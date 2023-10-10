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يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي شنه الجيش الإسرائيلي على القطاع بعد 4 أيام من إطلاق حركة حماس عملية مفاجئة ضد إسرائيل.

وشن مقاتلو كتائب عز الدين القسام - وهي جناح مسلح تابع لحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007- السبت عملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة باسم "السيوف الحديدية" وصعدها لغارات جوية مكثفة بعشرات الطائرات الحربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان الثلاثاء، إن الاشتباكات تسببت في سقوط 788 قتيل وإصابة 4100 جريح.

ووفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل، أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل أكثر من 900 إسرائيلي بينهم 123 بين صفوف الجيش، إضافة لـ 2400 جريح، كما تم أسر العشرات.

معبر رفح

وحسبما نقلت عدة وسائل إعلام، فإن معبر رفح - الذي يفصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر- مغلق، وذلك بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي قال إن المعبر مفتوح ونصح الفلسطينيين بعبوره تجاه مصر، وهو ما أثار استياء القاهرة التي قالت على لسان مصادر رفيعة المستوى إن سيادتها ليست مستباحة.

وكان مصدر أمني استخباراتي مصري، قال لزاوية عربي، يوم الاثنين، إن المعبر مغلق منذ السبت أمام حركة العبور، باستثناء الحالات الإنسانية فقط.

وحسبما قال المصدر، سقطت قذائف على طريق مؤدي إلى معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني من المعبر، في ظل القصف المكثف الذي تشنه إسرائيل على القطاع.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد قولهم إن العمليات عند المعبر تعطلت الاثنين بعد الضربة التي حدثت على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان عبر موقع الحركة، إن ملف الأسرى "لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".

ومن المقرر أن تجتمع الجامعة العربية يوم الأربعاء، في جلسة استثنائية تمت الدعوة إليها لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وفق ما نقلته وسائل عربية ودولية.

ونفى المتحدث باسم مطار بن جوريون، ما أعلنته حماس حول استهداف المطار بأي صواريخ، وقال المتحدث، وفق رويترز، إن العمليات مستمرة بالمطار.

ونقلت قناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تصفية عضوين من المكتب السياسي لحماس.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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