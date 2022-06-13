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الشرق الأوسط

الأردن

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف
وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف
لبنان

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل
مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل
أخبار اقتصادية

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023
مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023
مؤشرات اقتصادية

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام
الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% بالربع الأول من العام
أخبار رياضية

تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى

تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى
تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى
مصر

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو
اقتصاد

المركزي الاماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% هذا العام

المركزي الاماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% هذا العام
المركزي الاماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% هذا العام
أفغانستان

"دول من آسيا والشرق الأوسط": من يملأ فراغ أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟

\"دول من آسيا والشرق الأوسط\": من يملأ فراغ أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟
\"دول من آسيا والشرق الأوسط\": من يملأ فراغ أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟
استحواذات واندماجات

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
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