* تم تحديث عدد الوفيات

توفي أكثر من 80 شخص نتيجة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية الخميس قادما من لبنان، فيما عرف بحادث "مركب الموت".

وأعلنت وزارة الصحة السورية السبت ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 86.

ووفقا لما نقلته صحيفة النهار اللبنانية الجمعة، كان المركب يحمل نحو 120 شخص من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية.

ووفقا لتصريحات لوزير النقل اللبناني علي حمية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، فالمركب الذي أبحر من شمال لبنان كان على متنه لبنانيون ولاجئون سوريون، مشيرا إلى أن "معظم الجثث من دون أوراق ثبوتية (أي أوراق تثبت هويتهم)".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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