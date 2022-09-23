* تم تحديث عدد الوفيات

توفي أكثر من 70 شخص نتيجة غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل السورية الخميس قادما من لبنان، فيما عرف بحادث "مركب الموت".

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 73 قتيل بينما قالت رويترز إن العدد وصل ل71، نقلا عن وزير النقل اللبناني علي حمية.

ووفقا لما نقلته صحيفة النهار اللبنانية، كان المركب يحمل نحو 120 شخص من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية.

ووفقا لتصريحات للوزير اللبناني نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، فالمركب الذي أبحر من شمال لبنان كان على متنه لبنانيون ولاجئون سوريون، مشيرا إلى أن "معظم الجثث من دون أوراق ثبوتية (أي أوراق تثبت هويتهم)".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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