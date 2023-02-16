ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 40 ألف مُتوفى بعد مرور أكثر من 10 أيام على الكارثة التي وقعت في 6 فبراير.

وفي تركيا وصلت الوفيات إلى 36,187 شخص، وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية ونقلتها وكالة الأناضول الرسمية، يوم الخميس.

وتسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في أضرار هائلة وتشرد وأصيب الآلاف.

وفي سوريا، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان - وهو مؤسسة حقوقية معارضة مقرها المملكة المتحدة - على لسان مديره رامي عبد الرحمن، أن عدد الضحايا وصل إلى 5651 شخص.

وفي زيارة رسمية إلى باريس، كان ملف جهود إغاثة ضحايا الزلزال حاضرا خلال نقاشات أجراها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا