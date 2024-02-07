قتل 3 من مهربي المخدرات وأصيب أحد أفراد حرس الحدود الأردنية يوم الأربعاء خلال اشتباكات على الحدود مع سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري أردني.

وقال المصدر الذي أفادت بترا أنه مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر الأربعاء "محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف "وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات" فيما أصيب أحد أفراد حرس الحدود وحالته الصحية حرجة.

وفي ديسمبر الماضي، أصيب عدد من قوات حرس الحدود الأردنية خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا خلال إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وتشهد المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا تصاعد لعمليات تهريب للأسلحة والمخدرات وتسلل منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في 2011 وغياب تواجد أمني منظم من قبل سوريا على الحدود.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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