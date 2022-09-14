* تم التحديث بإضافة تفاصيل عن اقتحام جديد ورأي محلل

تمكنت مودعة من تحرير وديعة بقيمة 20 ألف دولار، لدى بنك لبنان والمهجر (بلوم بنك) في السوديكو بوسط المدينة ببيروت بعد عملية احتجاز رهائن يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت جمعية المودعين، وهي هيئة غير حكومية، أن مودعين اقتحموا أحد فروع بنك لبنان والمهجر، فيما تمكنت مودعة بعد ذلك من دخول الفرع، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الجمعية التي لقبت المودعة ب"البطلة" أنها كانت تحمل سلاح وتقف على طاولة داخل البنك.

وبعد أقل من ساعة، قالت جمعية المودعين، إن مودعين اقتحموا فرع بنك ميد في منطقة عالية بجبل لبنان. وقال مصدر أمني لرويترز ان رجل مسلح دخل المصرف لأخذ مدخراته وقد ألقي القبض عليه بعد حصوله على 30 ألف دولار.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ أكثر من عامين أدت إلى تدهور الليرة وتآكل احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية، فيما يفرض مصرف لبنان المركزي قيود على سحب الودائع بالعملات المحلية والأجنبية.

وقالت الجمعية والوكالة الرسمية، إنه بالنسبة لواقعة بلوم بنك، فقد تم تحرير الوديعة بالقوة بينما ذكرت الجمعية إن جرحى سقطوا بسبب اشتباكات مع الأمن. وقالت الوكالة الرسمية أن المودعة ألقت بنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها التي قالت إنها تحتاجها لمعالجة شقيقتها المريضة.

وفي أغسطس الماضي، احتجز مودع مسلح (42 عام) رهائن بفرع "فدرال بنك"، اللبناني بمنطقة الحمرا الشهيرة ببيروت مطالبا بسحب وديعته، وتم تحرير الرهائن بعد التوصل لاتفاق بإعطائه 30 ألف دولار من أصل وديعته، التي تقارب الـ 210 ألف دولار.

وقالت الجمعية إن مودعة بلوم بنك، سالي الحافظ، لن تكون الأخيرة.

وتوقع محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي والأستاذ المحاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان، استمرار تلك العمليات، التي يعتبرها المودعون في مصارف لبنان الوسيلة الوحيدة للحصول على أموالهم.

"العملية مرتبطة بعدم قدرة المودعين للوصول إلى ودائعهم وحرية التصرف فيها لأنها محتجزة لدى المصارف.. برأيي هذه الحالات حتزيد طالما المصارف تتعامل مع المودعين بهذه الطريقة،" بحسب طربيه.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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