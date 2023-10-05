قُتل 100 شخص على الأقل، يوم الخميس، في هجوم بطائرات مسيرة مسلحة على كلية حربية في سوريا، وفق ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان -وهو جماعة حقوقية- وما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول.

وحدث الهجوم، الذي استهدف الكلية الحربية في محافظة حمص بوسط سوريا، بعد دقائق من مغادرة وزير الدفاع السوري لحفل تخرج بالكلية، بحسب رويترز.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الهجوم نفذته "تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة من أطراف دولية معروفة"، مضيفة أنه أسفر عن وفاة عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة. ولم يحدد البيان التنظيمات المقصودة أو عدد القتلى.

وهذا هو أحد أكثر الهجمات دموية على الإطلاق ضد منشأة تابعة للجيش السوري، وفق رويترز، وهو غير مسبوق في استخدامه للطائرات المسيرة المسلحة في بلد عاش 12 عام في حرب أهلية.

وتشهد سوريا صراع منذ اندلاع احتجاجات على حكم الرئيس السوري بشار الأسد في 2011 عمليات، بعدما تطورت الاحتجاجات إلى اقتتال ثم إلى حرب أهلية أوقعت مئات الآلاف من القتلى مع قمع الأسد للمظاهرات.

لكن بعد سنوات من القتال -استنفذت الجيش السوري- استعاد الرئيس السوري السيطرة على معظم البلاد، باستثناء منطقة في الشمال مجاورة لتركيا تخضع حاليا لسيطرة المعارضة المسلحة، وفق رويترز.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان -وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في المملكة المتحدة وتتابع الحرب في سوريا- فالقتلى الـ 100 في الهجوم هم 90 من الخريجين الجدد و10 مدنيين.

وأعلنت الحكومة السورية الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الهجوم، وكذلك تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وفق وكالة سانا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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