انقطع بث تلفزيون لبنان الرسمي صباح الجمعة، بعد إضراب شارك فيه عدد من الموظفين العاملين به آثر عدم تقاضيهم رواتبهم الشهرية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ومصادر.

و تأسس تلفزيون لبنان في نهاية الخمسينات وكان في البداية مملوك لشركتين خاصتين، قبل أن يتم دمجه كشركة مختلطة بين القطاعين العام والخاص في السبعينات قبل أن تستحوذ عليه الدولة في 1996، بحسب تقرير لموقع قناة الحرة.

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة وإضرابات في قطاعات عدة منذ أكثر من 3 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية تصريحات لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري قال فيها أن تلفزيون لبنان” لم يُقفل ولا نية لدي بذلك .. ونحن نحاول معالجة المشاكل وغالبية مطالب الموظفين حُققت".

وأضاف: " تلفزيون لبنان سيعاود البث ونعمل مع جزء من الموظفين".

ولم يرد مكاري على اتصالات من زاوية عربي للاستيضاح.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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