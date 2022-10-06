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نقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، عن مصدر لم تسمه، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت "الاعتراضات" اللبنانية، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وموارد الغاز البحري هي أحد نقاط الخلاف بين البلدين، خاصة حقل غاز كاريش، الذي تقول إسرائيل إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها.

ويرفض لبنان قيام إسرائيل بتطوير الحقل ويقول إن عملية التطوير يجب أن تنتظر لحين اختتام المفاوضات بين البلدين بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة ستجتمع الخميس، للاستماع إلى ما أسمته اعتراضات قدمها لبنان إلى الولايات المتحدة - التي تتوسط بين الطرفين في هذا الموضوع.

وقد طالبت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين الحكومة الإسرائيلية بالرد على طلب جاء للمحكمة لعرض اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان على الكنيست للتصويت عليه.

ونقلت رويترز عن مسؤول لبناني قوله إن لبنان لم يتلق رد إسرائيلي رسمي بشأن طلبات تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مضيفا أنه يريد أن يعرف ما إذا كان الرفض نهائي أو يمكن التفاوض بشأنه.

على الجانب الآخر في لبنان، تستمر محاولات اقتحام البنوك من قبل مواطنين راغبين في الحصول على ودائعهم المحتجزة.

ونقلت جمعية المودعين اللبنانيين، وهي هيئة غير حكومية، عبر تويتر الخميس، أن مودع اقتحم فرع أحد البنوك، في خلدة الواقعة جنوب بيروت ويطالب بوديعة لم تحدد قيمتها، وذلك بعدما نقلت أن مودع مسلح اقتحم فرع لبنك آخر بالنبطية جنوب لبنان لنفس السبب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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