* تم التحديث بحدوث محاولات أخرى وأنباء عن اغلاق البنوك 3 أيام

تعرضت البنوك اللبنانية لمحاولات استرداد ودائع بالقوة الجمعة بعد محاولات أخرى سابقة هذا الأسبوع.

حاول أحد المودعين بجنوب لبنان استرداد وديعة بالقوة قبل أن يسلم نفسه للشرطة بعدها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتفصيليا، دخل شخص برفقة شخص آخر إلى فرع أحد المصارف في منطقة الغازية في قضاء صيدا، جنوب لبنان، مطالبا باسترداد وديعته، وهدد الموظفين بسلاح وسكب بنزين مهددا بحرق الفرع في حال لم يتم اعطاؤه وديعته.

وبحسب الوكالة سادت حالة "من الهرج والمرج داخل المصرف لبعض الوقت، قبل أن يسلم المذكور نفسه إلى القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان".

وبعدها قال بنك لبنان والمهجر (بلوم بنك) في بيان إلى رويترز إن مسلح دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت ويحتجز موظفين للمطالبة بوديعته، ولكنه أضاف أن الوضع تحت السيطرة.

وقال بلوم بنك، بحسب رويترز، أن قوات الأمن الموجودة في المكان تتفاوض مع الرجل.

وبعدها قالت جمعية المودعين اللبنانيين، وهي هيئة غير حكومية، على موقعها على تويتر إن هناك معلومات عن اقتحام مصرف لبنان والخليج في منطقة الرملة البيضاء ببيروت واقتحام بنك عودة في منطقة عين الرمانة الطيونة ببيروت.

وقالت جمعية المودعين ان من المتوقع إقفال المصارف ثلاث أيام بسبب الأحداث بدءا من الاثنين، وهو ما أكده مصرفي لزاوية عربي بينما قال آخر أن هذا محتمل جدا ان يحدث.

وحدث هذا بعد عدة أيام فقط من محاولات أخرى مشابهة

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(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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