أعلنت جمعية المودعين اللبنانية، يوم الثلاثاء عن محاولات جديدة لاقتحام فروع بنوك في أماكن متفرقة يطالب فيها المقتحمون بالحصول على ودائعهم، بينها محاولة اقتحام لمسلح احتجز رهائن.



ولا تزال المصارف اللبنانية تفرض قيود على حركة الودائع للعام الثالث على التوالي، فيما تتوالى عمليات الاقتحام لتحرير الودائع.



وتأسست جمعية المودعين بعد أن فرضت المصارف اللبنانية هذه القيود وتضم المحامين والخبراء الماليين وغيرهم.



ووفقا لما نقلته الجمعية، احتجز مودع وهو عسكري متقاعد في قوى الأمن الداخلي، رهائن في فرع بنك في شتورة وهي منطقة قريبة للحدود مع سوريا، مطالبا بوديعة قيمتها 24.5 ألف دولار، قبل أن يتم توقيفه.

وقالت إن مودع آخر مسلح يحتجز رهائن ويطالب بوديعة قيمتها 44 ألف دولار لتسديد ديونه من خارج فرع بنك آخر بمدينة صور جنوب لبنان.



وفي وقت سابق اليوم، نقلت الجمعية، اقتحام موظفي كهرباء قاديشا في طرابلس لفرع بنك هناك.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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