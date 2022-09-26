من المتوقع أن يتلقى لبنان عرض مكتوب من الوسيط الأمريكي بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل نهاية الأسبوع الحالي، حسب تغريدة للرئاسة اللبنانية على تويتر الاثنين.

وفي التغريدة، نقل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إلى الرئيس اللبناني ميشال عون نتائج زيارته إلى نيويورك حيث التقى عاموس هولشتاين المنسق الرئاسي الخاص الأمريكي لبحث التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وعُقدت الأسبوع الماضي في نيويورك جلسات للجمعية العمومية للأمم المتحدة وكان لبنان مشارك فيها.

للمزيد: الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مراحلها الأخيرة

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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