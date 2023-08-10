أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وبريطانيا عقوبات تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحسب بيانات رسمية نقلتها رويترز الخميس، في آخر سلسلة من الإجراءات الدولية التي اتخذت ضده.

وسلامة، الذي انتهت ولايته في 31 يوليو الماضي، بعد نحو 30 عام في المنصب، يخضع لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد.

وهذا فيما يمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل نواب البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي. ورئيس لبنان هو من يعين عادة حاكم مصرف لبنان.

ونفى سلامة الاتهامات الموجهة اليه.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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