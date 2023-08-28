أعلنت السلطات السورية، يوم الاثنين، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي استهدف المطار فجرا.

وتعرض المطار لقصف أكثر من مرة تسبب في خروجه عن الخدمة، فيما تشن إسرائيل عدة ضربات على أهداف في سوريا - التي تعاني من حرب أهلية منذ 2011 ودمار للبنية التحتية- وطالت ضرباتها الجوية مواقع للجيش وأهداف إيرانية وتابعة لحزب الله اللبناني، حسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري الاثنين، أنه "حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوان جوي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدف مطار حلب الدولي”.

وأضاف المصدر، إن العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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