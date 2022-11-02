قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الأربعاء إن أمريكا تضمن حماية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فاز بنيامين نتنياهو بأغلبية في انتخابات الكنيست، بحسب تصريحات أدلى بها لرويترز.

ونقل حساب رئاسة الوزراء اللبنانية، عبر تويتر تصريحات ميقاتي لرويترز وقال فيها إن "الضمانات الأمريكية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل، إذا فاز بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات".

ودخل اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ يوم 27 أكتوبر، وهو الاتفاق الذي انتقده نتنياهو ووصفه بأنه ربما يفيد حزب الله اللبناني، وهدد بإبطال مفعوله.

وأضاف ميقاتي أن الاتفاق أصبح في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان ملتزم به "ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ائتلاف نتنياهو في الانتخابات التي أقيمت الثلاثاء في إسرائيل.

وفي مقابلة بثتها قناة أل بي سي اللبنانية، عقب التوقيع، قال الرئيس اللبناني ميشال عون ـ قبل أن تنتهي ولايته في 31 أكتوبر ـ إن الاتفاق الذي لا يُعتبر اتفاق سلام، وإنه سيجعل من المنطقة أكثر استقرارا ويأتي نتيجة المصلحة الاقتصادية المشتركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا