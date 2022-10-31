قالت جمعية المودعين اللبنانيين، وهي مؤسسة غير حكومية، يوم الاثنين على حسابها في تويتر، إن القوى الأمنية اللبنانية أخرجت مودع اقتحم فرع تابع لـ "بنك بيبلوس" في بيروت.

كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية الخبر نفسه وأفادت أن المودع طالب بوديعته و"القوى الأمنية تدخلت وعالجت الوضع وعادت الأمور إلى طبيعتها فيما حددت الجمعية في تغريدة على حسابها بأن عملية الإخراج حصلت "بالقوة".

تأسست جمعية المودعين ـ التي تضم مجموعة من المحامين والخبراء الماليين وغيرهم ـ بعد أن فرضت المصارف اللبنانية قيود على سحب الودائع بعد أن انكشفت الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019.

يتكرر مشهد "اقتحام" البنوك في لبنان منذ عدة أشهر نتيجة تقييد حركة سحب الودائع فيما يسعى البلد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ولم تذكر أي من الوكالة أو الجمعية، قيمة الوديعة التي طالب بها مقتحم الفرع، أو سواء حصل عليها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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