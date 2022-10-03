أعلنت جمعية المودعين اللبنانية، يوم الاثنين عن قيام أحد المودعين باقتحام فرع " بنك لبنان والمهجر" (بلوم بنك) اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مسترجعا وديعته.

وعلا الصراخ في مقاطع من الفيديو لم يتسن لزاوية عربي التحقق من صحتها. وفي تغريدة أولية قالت الجمعية إن "المودع الذي دخل بلوم بنك صباحا حرر وديعته البالغة 12 ألف دولار."

ولا تزال المصارف اللبنانية تفرض قيود على حركة الودائع للعام الثالث على التوالي.

وتأسست جمعية المودعين بعد أن فرضت المصارف اللبنانية هذه القيود وتضم المحامين والخبراء الماليين وغيرهم.

وفي 25 سبتمبر، أعلنت جمعية مصارف لبنان- الممثلة للمصارف العاملة في البلاد- عن عودة البنوك لمزاولة أعمالها اعتبارا من يوم الاثنين 26 سبتمبر "عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع".

للمزيد: مصارف لبنان تعود لمزاولة أعمالها يوم الاثنين "عبر قنوات" محددة

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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