قال نائب رئيس مجلس النواب وكبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، إن بلاده حصلت على مطالبها فيما يتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسط تفاؤل بشأن الاتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

ونقلت رويترز عن إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والذي رأس فريق المفاوضات الإسرائيلي ان "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".

بحسب ما ذكره حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، الثلاثاء، قال بو صعب ان "لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة".

وقال بو صعب لرويترز "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين (الوسيط الأمريكي) يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي" مضيفا أن القرار الآن مع الرئيس اللبناني ومن المتوقع أن يصدر اليوم الثلاثاء.

وموارد الغاز البحري هي أحد نقاط الخلاف بين البلدين، خاصة حقل غاز كاريش، الذي تقول إسرائيل إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها.

ويرفض لبنان قيام إسرائيل بتطوير الحقل ويقول إن عملية التطوير يجب أن تنتظر لحين اختتام المفاوضات بين البلدين بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

(إعداد شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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