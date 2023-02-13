* تم التحديث بتقدير لحجم الخسائر

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة ضحايا الزلزال، ارتفعت إلى 31,643 مُتوفى بعد أسبوع على وقوع الكارثة.

ولم تفقد فرق الإغاثة الأمل بإخراج من تبقوا أحياء تحت الأنقاض حيث أظهرت وسائل الإعلام إنقاذ أشخاص أم ضوا أكثر من 140 ساعة تحت المباني المدمرة.

وأصدر الاتحاد التركي للمؤسسات والأعمال TURKONFED تقرير في 10 فبراير، قدر فيه الأثر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بـ 84.1 مليار دولار.

الاتحاد هو جهة غير حكومية ممثلة لمجتمع الأعمال.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد سكان الولايات الـ 10 التي ضربها الزلزال قرابة 13.3 مليون نسمة أو 15.7% من عدد سكان تركيا وتساهم هذه الولايات في 10% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي التركي.

وفي سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو مؤسسة حقوقية معارضة أن عدد الوفيات في سوريا تجاوز 5200 يوم الأحد، وتوقع أن ترتفع إلى 7 آلاف.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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