وقع لبنان وإسرائيل، الخميس، اتفاق نهائي حول الحدود البحرية يتيح للبلدين الاستفادة اقتصاديا من موارد النفط والغاز في المياه الإقليمية.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق بعد وساطة آموس هوكستين الموفد الأمريكي الذي قال من بيروت يوم الخميس "المهم الآن ليس الانجاز بحد ذاته بقدر ما سيحصل في المستقبل وآمل أن يوفر هذا الاتفاق نقطة تحول على الصعيد الاقتصادي لضخ الاستثمارات وتوفير الدعم الاقتصادي وعلينا العمل بكل انفتاح وشفافية على هذا الصعيد".

وهذه هي المرة الأولى التي يرسم البلدان حدود بحرية بينهما.

وفي رسالة موجهة ربما للداخل اللبناني، طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون على حسابه في تويتر إن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية او مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".

وبحسب ما نقلته رويترز، وقع الاتفاق أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي أشاد بالاتفاق وقال يوم الخميس إنه "إنجاز هائل".

ولم يشمل الاتفاق الحدود البرية وهو ما توقعه محللان تحدثا مع موقع زاوية عربي عن الموضوع في وقت سابق.

بين إسرائيل ولبنان سنوات من الحروب كانت آخرها مع الجماعة الشيعية المسلحة اللبنانية "حزب الله" في العام 2006 والذي أيد القرار، بحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام دولية، في خطوة غير مسبوقة بين الجانبين.

وإلى مقر "اليونيفيل" لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة في الناقورة الحدودية توجه وفد لبناني لتسليم رسالة التفاهم لترسيم الحدود البحرية إلى هوكستين وممثلة الأمم المتحدة. وسيتوجه موفد إسرائيلي إلى هناك أيضا، بحسب إحدى الصحف الإسرائيلية.

ويأتي الاتفاق بعد يوم على إعلان شركة إنرجين البدء بإنتاج الغاز من حقل كاريش الذي يمنح إسرائيل ـ بموجب اتفاق الحدود ـ الملكية الكاملة لحقل كاريش.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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