قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين، إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مراحلها الأخيرة بانتظار بعض التفاصيل "التقنية"، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام الوطنية الرسمية.

ونقلت الوكالة تصريحات عون بعد لقاء جمعه بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا حيث صرح بأن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له."

وأضاف أن التواصل مع الوسيط الأمريكي عاموس هولشتاين مستمر "حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".

وفي آخر زيارة له إلى بيروت في 9 سبتمبر، أعرب هولشتاين بحسب رويترز عن تفاؤله من سير المحادثات حول الحدود البحرية.

ويعول المسؤولون اللبنانيون على أن تساهم عمليات النفط والغاز في إنهاض الاقتصاد اللبناني المنهك لكن بحسب محللين، يحتاج تطوير قطاع النفط والغاز إلى عدة أعوام واستثمارات هائلة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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