وصل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس إلى الصين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتعتبر زيارة الأسد إلى الصين هي الأولى له منذ 2004، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ومن المقرر أن يحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية كما سيعقد قمة مع شي جين بينغ، وفقا لسانا.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الأسد إلى استعادة العلاقات مع عدد من الدول، فيما لا تزال العقوبات الغربية مفروضة على نظامه.

ولكن بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مطلع العام، فُتحت لأول مرة منذ سنة 2011 -أي عام اندلاع الثورة في سوريا- قنوات اتصال بين سوريا وبين دول عربية لم تكن تتعامل مع النظام السوري.

وقام الأسد بزيارة الإمارات في مارس هذا العام، كما ذهب إلى السعودية في مايو الماضي لحضور قمة جامعة الدول العربية، وذلك ضمن مساعي استعادة العلاقات.

في المقابل، تسعى الصين إلى تعزيز تواجدها الاقتصادي والدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد أن لعبت دور في اتفاق لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران (حليف رئيسي لنظام بشار الأسد) وُقع مارس الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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