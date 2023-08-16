أسقطت الأجهزة الأمنية الأردنية طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الأربعاء عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

ووفق المصدر، رصدت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية طائرة مسيرة بدون طيار تحاول العبور بطريقة "غير مشروعة" الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وكانت تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT).

وأضاف: "تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وتشهد المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا تصاعد لعمليات تهريب للأسلحة والمخدرات وتسلل منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في 2011 وغياب تواجد أمني منظم من قبل سوريا على الحدود.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا