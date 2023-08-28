أسقطت الأجهزة الأمنية الأردنية الأحد، طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية قادمة من سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة "غير مشروعة" من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف "تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وقال الجيش الأردني الاثنين، على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن هذه المسيرة هي الثالثة التي يتم إسقاطها خلال الشهر الحالي.

وتشهد المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا تصاعد لعمليات تهريب للأسلحة والمخدرات وتسلل منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في 2011 وغياب تواجد أمني منظم من قبل سوريا على الحدود.

للمزيد: الجيش الأردني يقول إنه تم إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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