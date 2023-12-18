أصيب عدد من قوات حرس الحدود الأردنية يوم الاثنين خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا تم خلالها "إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري أردني.

وأضاف المصدر الذي أفادت بترا أنه مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الاشتباكات تدور منذ ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين، وأنه "يجري... طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري".

وكشف المصدر، بحسب بترا عن ارتفاع عدد هذه العمليات خلال الأيام الماضية التي تحولت من محاولات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، "بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود".

وفي اشتباكات مماثلة في الأيام الماضية، قتل عدد من المهربين وقبض على أحدهم فيما لقي أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية مصرعه وأُصيب آخر، بحسب المصدر.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أسقطت، طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية قادمة من سوريا، كانت ثالث مسيرة تسقطها خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

وتشهد المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا تصاعد لعمليات تهريب للأسلحة والمخدرات وتسلل منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في 2011 وغياب تواجد أمني منظم من قبل سوريا على الحدود.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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