تظاهر مئات السوريين، الخميس، في مدينة السويداء السورية، جنوب غرب البلاد ذات الأغلبية الدرزية، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية و بعد يومين من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود وخفض الدعم.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصة إكس (تويتر سابقا) متظاهرين يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت رويترز الخميس عن شهود عيان قولهم إن محتجين أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا طرق ورددوا شعارات تدعو إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وبحسب رويترز، لم تشهد مدينة السويداء، التي بقيت تحت سيطرة الحكومة، اضطرابات أو احتجاجات على مستوى كبير مثلما حدث في مناطق أخرى في سوريا خلال السنوات الماضية عقب بدء ثورات الربيع العربي في 2011 والتي تحولت في سوريا إلى حرب أهلية.

نبذة سريعة على قرارات الحكومة الأخيرة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والمنتجات البترولية وخفض للدعم الحكومي في محاولة لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات الصراع الدامية.

وتمر سوريا بأوضاع اقتصادية سيئة وارتفاع في تكلفة المعيشة مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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