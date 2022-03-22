ادعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، على خلفية التحقيقات، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية الرسمية يوم الاثنين.



كما ادعت القاضية على شقيق حاكم المركزي، رجا سلامة والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.



وتعد تلك القضية، واحدة من قضايا شائكة على الساحة اللبنانية، وخلفت نزاع معلن بين القضاء والمصارف.



وكانت القاضية غادة عون قررت قبل أيام توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد جلسة استماع وتحقيق على خلفية تحقيقات تجريها في اتهامات بغسيل أموال وكسب غير مشروع.



كما أصدرت عون، قرار بمنع التصرف في أصول بنك "الاعتماد المصرفي"، ليضاف إلى 5 بنوك تم تجميد أصولها في البنان، وسط أزمة حادة بين القضاء وجمعية مصارف لبنان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)