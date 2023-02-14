أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الوفيات في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا إلى 35،418 شخص وأكد على مواصلة "أعمال البحث والإنقاذ حتى انتشال آخر ضحية من تحت الأنقاض".

وتعهد أردوغان في خطاب متلفز، نشرت وكالة الأناضول التركية على حسابها في تويتر مقتطفات منه "ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم وأصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه" لافتا إلى أن أعمال بناء 30 ألف وحدة سكنية ستبدأ مطلع مارس.

وتسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في أضرار هائلة وتشرد وأصيب الآلاف.

وأضاف أردوغان، بحسب الأناضول أن القطاع المصرفي التركي خصص جزء من أرباحه لعام 2022 لمكافحة آثار الزلزال.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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