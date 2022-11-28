أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، قرار بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، بحسب بيان للمجلس نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ومجلس السيادة السوداني هو السلطة المسؤولة عن الإشراف على المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتضمن قرار البرهان، يوم الاثنين، تشكيل لجنة لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية، على أن تختص اللجنة بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وآخرين. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

واستولى الجيش على السلطة في السودان في أكتوبر عام 2021 وحل الحكومة المدنية، مما تسبب في خروج مظاهرات بشكل شبه دائم في البلاد تطالب بعودة الحكم المدني، قُتِل محتجون خلالها.

فيما يقول الجيش إنه سيتخلى عن السلطة وقت تشكيل حكومة مدنية وتوليها الحكم.

ووفق رويترز، فإن قرار البرهان يوم الاثنين بشأن النقابات يبدو محاولة لتحجيم نفوذ الإسلاميين لضمان عدم محاولتهم العودة إلى السلطة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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