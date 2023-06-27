*تم إضافة خلفية

أعلن حميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان عن هدنة من طرف واحد ليومين بمناسبة عيد الأضحى، وفقا لتسجيل صوتي بثته قناة العربية مساء يوم الاثنين.

وقال حميدتي في التسجيل "نعلن من جانبنا الهدنة من جانب واحد ليوم الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس".

وتصادف وقفة عرفات هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

يدور الصراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

وكان حميدتي حليف سابق للبرهان وكان كذلك نائب رئيس مجلس السيادة قبل أن يقيله البرهان من هذا المنصب.

واتفق الطرفان المتنازعان أكثر من مرة على وقف إطلاق النار بينهما. وحصل آخر اتفاق لوقف لاطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة من 18 يونيو، بعد محادثات للتهدئة استضافتها مدينة جدة السعودية، بوساطة سعودية أمريكية. وغالبا ما شهدت اتفاقات الهدنة خروقات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا