تعتزم وزارة الخارجية السودانية، تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بعد اتهام السودان لإثيوبيا بقتل سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وقالت السودان إنها ستستدعي سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور وكذلك السفير الإثيوبي في الخرطوم.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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