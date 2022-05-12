أصدرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، يوم الخميس، تحذير طالبت فيه مواطنيها بتوخي الحذر وتجنب التجمعات والمظاهرات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة التحديثات، مع توقعات بحدوث مظاهرات وعصيان مدني في السودان الذي يمر بتقلبات سياسية واقتصادية عنيفة منذ العام الماضي.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة، منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 أطاح بالحكم المدني وحل الحكومة في البلاد التي تعاني اقتصاديا وسط ارتفاع الأسعار.

ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 263.16% في مارس الماضي من 258.40% خلال فبراير، كما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 20% في مارس.

ووفقا لبيان السفارة، فإن من المتوقع أن يشهد السودان عصيان مدني ومظاهرات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم وولايات أخرى.

وتفرض السلطات حظر تجول في ولاية كسلا الواقعة شرقي السودان على بعد 480 كيلومتر من العاصمة لمدة 24 ساعة اعتبارا من يوم الاربعاء الساعة التاسعة مساء وذلك لحين صدور أمر آخر .

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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