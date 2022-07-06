قرر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إعفاء أعضاء المجلس المدنيين البالغ عددهم 5 من مناصبهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) يوم الأربعاء.

ومجلس السيادة السوداني هو السلطة المسؤولة عن الإشراف على المرحلة الانتقالية، ويضم في عضويته عسكريين ومدنيين.

وكان البرهان، وهو قائد الجيش السوداني، تعهد يوم الاثنين بحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بعد تشكُل حكومة جديدة من المفاوضات السياسية الجارية حاليا.

ويأتي قرار البرهان فيما يشهد السودان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي للمطالبة بترك الجيش للسياسة، إثر سيطرة الجيش على السلطة بعدما أطاح البرهان بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في انقلاب عسكري.

وإلى جانب إعلان البرهان حل الحكومة في أكتوبر الماضي، فقد حل أيضا آنذاك مجلس السيادة الانتقالي، لكنه أعاد تشكيله مرة أخرى في شهر نوفمبر من العام الماضي.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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